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لبنان

وزير العدل عرض مع السفيرة الأميركية لمواضيع قضائية

Lebanon 24
24-02-2025 | 05:47
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استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه في الوزارة، السفيرة الأميركية ليزا  جونسون.

وجرى بحث في مواضيع تتعلق باستقلالية القضاء اللبناني والعلاقات بين البلدين.
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