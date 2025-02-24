حمادة: هل ننسى ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في كل الحروب والأزمات؟

هنأ عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بذكرى التأسيس "التي تعتبر محطة مضيئة في فضاء العالمين العربي والإسلامي لما وصلت إليه المملكة من نهضة فاقت التصور على كل المستويات والأصعدة انمائياً واعمارياً وتنموياً وفي كل المجالات".

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وأضاف: "ذلك مفخرة للعرب وللعالم بأجمعه، مرده السياسة الرشيدة التي تنتهجها قيادة المملكة والرأي السديد، وها هي اليوم تستقبل زعماء وقادة العالم بفعل دورها الريادي للحفاظ على سلامة الشعوب والوقوف إلى جانبها، فهي لم يسبق يوماً وتخلت عن القضية الفلسطينية، وهي مع حل الدولتين ولا ننسى وقفاتها في كل الأزمات التي تتعرض لها هذه الدولة العربية وتلك، فهي دائماً الداعم لأشقاءها في أحلك الظروف وأصعبها".



وتابع حمادة: "هل ننسى ما قدمته المملكة للبنان في كل الحروب والأزمات والملمات، فكانت إلى جانبه السند ودعمته وأعادت اعماره مراراً، وثمة جالية لبنانية هي الأكبر في المملكة العربية السعودية وتحظى بأفضل رعاية وتشكل عصب الاقتصاد اللبناني".



وختم: "في ذكرى التأسيس نؤكد وقوفنا ودعمنا إلى جانب مملكة الخير في كل ما تقوم به من خطوات هي موضع اعتزاز وامتنان لنا كلبنانيين وعرب، حفظ الله المملكة ورعاها".