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لبنان
الرئيس عون: لبنان كان وسيبقى جسرًا بين الشرق والغرب
Lebanon 24
24-02-2025
|
06:05
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اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوفد سفراء الدول الفرنكوفونية ان "لبنان كان وسيبقى جسرًا بين الشرق والغرب".
وأضاف: "اللغة الفرنسية في لبنان هي اللغة الثانية بعد العربية، لأنها لغة ثقافة وحوار وحداثة وقيم".
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