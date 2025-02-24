الرئيس عون: ‏لبنان كان وسيبقى جسرًا بين الشرق والغرب

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوفد سفراء الدول الفرنكوفونية ان "‏لبنان كان وسيبقى جسرًا بين الشرق والغرب".



وأضاف: "اللغة الفرنسية في لبنان هي اللغة الثانية بعد العربية، لأنها لغة ثقافة وحوار وحداثة وقيم".

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