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لبنان

الرئيس عون: ‏لبنان كان وسيبقى جسرًا بين الشرق والغرب

Lebanon 24
24-02-2025 | 06:05
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 اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوفد سفراء الدول الفرنكوفونية ان "‏لبنان كان وسيبقى جسرًا بين الشرق والغرب".

وأضاف: "اللغة الفرنسية في لبنان هي اللغة الثانية بعد العربية، لأنها لغة ثقافة وحوار وحداثة وقيم".
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