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لبنان

بالفيديو.. دير قانون النهر تودّع صفي الدين

Lebanon 24
24-02-2025 | 06:40
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ودعت بلدة ديرقانون النهر اليوم الإثنين، الأمين العام السابق لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، وسط حشود غفيرة من الوفود الرسمية والشعبية. 
  
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وتقبلت قيادة حزب الله التعازي في النادي الحسيني للبلدة، حيث امتلأت قاعة النادي والباحات والطرقات بالحضور الذين جاؤوا لتوديع صفي الدين.
 
وكان قد شيّع آلاف اللبنانيين الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفي الدين في بيروت، بعد استشهادهما في غارتين إسرائيليتين منفصلتين، قبل 5 أشهر، وذلك خلال الحرب التي كانت دائرة بين حزب الله وإسرائيل.


 وتوافد الآلاف إلى مدينة كميل شمعون الرياضية في جنوب بيروت، حيث امتلأت مدرجات أكبر ملعب في لبنان الذي يتسع لأكثر من 55 ألف شخص.

 

لبنان

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