سلام بحث مع زواره في الاوضاع

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قبل ظهر اليوم في السرايا، وفدا من مجلس الاعمال اللبناني في الكويت برئاسة علي حسن خليل .وقد شكر الرئيس سلام المجلس على ما يقوم به من "نشاطات مهمة في الوقت الحالي"، متمنيا عودة الكويتيين الى لبنان نظرا للعلاقات التاريخية والمميزة التي تربط البلدين.ونوه سلام بالزيارة المهمة التي قام بها الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي ووزير الخارجية الكويتي عبدالله علي عبدالله اليحيا الى لبنان مؤخرا وأهميتها على صعيد تفعيل العلاقات في مختلف كافة المجالات. ووعد بزيارة دولة الكويت في اقرب فرصة.من ناحيته ، قال خليل بعد اللقاء:"تشرفنا بزيارة الرئيس سلام والهدف كان تعريفه على المجلس ودوره بتشجيع التبادل الاقتصادي والثقافي بين لبنان والكويت ، وكانت مناسبة لتأكيد استعدادنا لتقديم الدعم للحكومة واعتبارنا امتدادا للبنان من خلال نشاطاتنا الاقتصادية والتجارية والثقافية في الكويت".ختم خليل:" نحن كقطاع خاص نؤمن بلبنان ونلتزم بتقديم الدعم والتنمية الاقتصادية له ، وتشجيع الشركات اللبنانية للمجيء الى الكويت، وكذلك ان تقوم الشركات الكويتية على الاستثمار في لبنان ، فهدفنا الاساسي التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري وتفعيل اواصر العلاقة التاريخية بين البلدين".ثم استقبل الرئيس سلام وفدا من "تكتل الاعتدال الوطني" ضم النواب : سجيع عطيه، احمد الخير، احمد رستم ووليد البعريني الذي قال بعد اللقاء:"من الطبيعي ان نلتقي الرئيس سلام لعرض موضوع البيان الوزاري وأجرينا دراسة معمقة حوله، حرصا منا على نجاح الحكومة و استمرار العمل المؤسساتي وان نكون يدا واحدة لانجاح العهد والحكومة، ومن دون شك فان ملف مطار القليعات كان من ابرز المواضيع التي بحثناها وكيفية تنفيذه والآلية التي ستتبع ، وستكون هناك لجنة برئاسة الرئيس سلام لمتابعة الموضوع كما سيتم تكليف شخصية من قبله لمتابعة ملف المطار وغيره من المشاريع، المتعلقة بالمياه والكهرباء خصوصاً وان هناك وعودا بحصول لبنان على مساعدات من صناديق عربية ودولية في المرحلة المقبلة ، بحيث يتم إنماء المناطق التي حرمت من التمثيل الوزاري من خلال اقامة المشاريع الانمائية فيها".اضاف:" هدفنا ليس التوزير وسنكون الى جانب العهد والحكومة لكي نستطيع إنماء مناطقنا من كل النواحي ، وبمجرد ادراج مطار القليعات في البيان الوزاري يعتبر اشارة مهمة لأبناء المنطقة ، وقد ترك هذا الامر ارتياحا لدى المجتمع العكاري، وكلنا امل بتطبيق مشروع المطار بشكل عملي، لان من شأنه تامين ألفي وظيفة ، وسيكون له انعكاس إيجابي على كل لبنان وعلى سوريا ايضاً ، ونعتبره حالة إنقاذية للبلد، فالنوايا ايجابيه وقد خرجنا باجواء تفاؤلية."والتقى رئيس الحكومة النائب بلال الحشيمي الذي قال بعد اللقاء:" اكدت وقوفي الى جانب الحكومة ونحن نؤيد القرارات التي اتخذتها ولا سيما بالنسبة للمواضيع المتعلقة بامن المطار، والحدود اللبنانية السورية، فهذه الامور تبشر بان العجلة بدات تسير لوضع الاسس لاستعادة مسيرة وسيادة الدولة".اضاف:"كما بحثت مع دولته في ملف الاساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية ، اضافة الى موضوع الطلاب السوريين المسجلين في المدارس وغير المبررين، وطلبت اعطائهم مهلة اخيرة لانهاء العام الدراسي."واستقبل الرئيس سلام السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور، وتم عرض لاوضاع اللاجئين الفلسطينين في لبنان" .