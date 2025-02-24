محفوظ زار وزير الداخلية: تشديد على دور الاعلام في صناعة الرأي العام

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زار رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبدالهادي محفوظ وزير الداخلية العميد احمد الحجار، في حضور مستشاره في العلاقات العامة زياد موسى.وشدد الحجار خلال اللقاء بحسب بيان عن محفوظ على" ضرورة تغليب منطق الدولة على اي اعتبار آخر، وعلى مواجهة الفساد والحاجة الى إيلاء الكفاءة المكان الاول في الادارة، ومواجهة الطوائفية والتشديد على فكرة المواطنة".بدوره، شدد محفوظ على "دور الاعلام في صناعة الرأي العام، وعلى ضرورة تطبيق القانون المرئي والمسموع وباقي القوانين في حال نشر الاخبار الكاذبة والشائعات والاساءة الى الآخر والتحريض الطوائفي والسياسي".واشار البيان الى ان المجتمعين نوهوا"بدور النخب الفكرية في دعم العهد وحكومته وخطاب القسم، والابتعاد عن المحسوبية والتحضير لانتخابات بلدية نزيهة، والى مساهمة الاعلام في الاستقرار وفي الفعل البناء للكلمة".