8
o
بيروت
9
o
طرابلس
8
o
صور
8
o
جبيل
9
o
صيدا
10
o
جونية
4
o
النبطية
-2
o
زحلة
1
o
بعلبك
8
o
بشري
5
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عبود دشن غرفة عمليات فوج حرس مدينة بيروت في مبنى القيادة في الكرنتينا
Lebanon 24
24-02-2025
|
08:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود صباحا، قيادة فوج حرس بيروت في منطقة الكرنتينا، وكان في استقباله قائد الفوج العميد عباس الحسيني وضباط الفوج، حيث أجريت له التشريفات اللازمة ليتم بعدها إجراء مراسم تكريم العلم اللبناني في باحة قيادة الفوج التي تم استحداثها من قبل العميد الحسيني خصيصا لاجراء مراسم تكريم العلم أسبوعيا.
Advertisement
وبعد الانتهاء من مراسم التكريم، وانتقال المحافظ عبود يرافقه العميد الحسيني والضباط الى غرفة عمليات فوج الحرس التي تم انشاؤها بعد استلام العميد الحسيني قيادة الفوج، دشن المحافظ عبود الغرفة بحضور قائد وضباط الفوج بالامكانات الموجودة، حيث سيتم وضع رقم طوارئ ( خط ساخن) سيعمم قريباً على العامة ليكون بمتناول أهالي المدينة للتواصل بشكل مباشر مع غرفة عمليات الفوج وتلقي الشكاوى من المواطنين وتنفيذ المهام المطلوبة منهم.
وشكر قائد الفوج المحافظ عبود على "الدور الكبير الذي يقوم به في سبيل تقديم وتأمين الدعم لفوج الحرس حيث يسعى المحافظ عبود بشكل مستمر لتأمين كل أشكال الدعم المادي والمعنوي ليكون الفوج على اعلى جهوزية للقيام بالمهام المطلوبة منه، وخصوصا في ما يتعلق بإزالة المخالفات وبسط الأمن ونشر الطمأنينة في نفوس أهالي العاصمة".
بدوره ، أثنى المحافظ عبود على "التغيير الكبير لعناصر فوج الحرس الذي رأيته اليوم"، معتبرا أن "هذا الأمر نابع من المناقبية والقيادة الحكيمة والخبرة التي يتمتع بها قائد الفوج العميد عباس الحسيني الآتي من قيادة الجيش اللبناني وقبله سلفه"، وقال: "ما رأيته اليوم كان لافتا جدا، وهو نقطة تحول كبيرة ستنعكس ايجابا على نظرة المواطنين لفوج الحرس لجهة الانضباط والتنظيم الذي يجب أن يتمتع به جميع العناصر من دون استثناء ليكونوا العين الساهرة في خدمة المدينة وأهلها الكرام".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"آدم" لم ينتهِ بعد: الثلوج لامست الساحل والآتي هو الأقسى.. الأب خنيصر يُحذر مُجددا
Lebanon 24
"آدم" لم ينتهِ بعد: الثلوج لامست الساحل والآتي هو الأقسى.. الأب خنيصر يُحذر مُجددا
00:43 | 2025-02-24
24/02/2025 12:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج 4 مرات.. تعرفوا الى ابنة النجم أيمن زيدان الحسناء من طليقته الكويتية بإطلالة نادرة (صورة)
Lebanon 24
تزوج 4 مرات.. تعرفوا الى ابنة النجم أيمن زيدان الحسناء من طليقته الكويتية بإطلالة نادرة (صورة)
23:57 | 2025-02-23
23/02/2025 11:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون ماكياج ومُتعبة جداً.. صورة للفنانة إليسا تُثير الجدل شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
من دون ماكياج ومُتعبة جداً.. صورة للفنانة إليسا تُثير الجدل شاهدوا كيف بدت
04:18 | 2025-02-24
24/02/2025 04:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عسكرية.. هذا ما تريد إسرائيل في لبنان!
Lebanon 24
تفاصيل عسكرية.. هذا ما تريد إسرائيل في لبنان!
14:00 | 2025-02-23
23/02/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بروب الاستحمام.. ابنة هيفا وهبي تلفت الأنظار وتغيير كبير في وجهها! (صور)
Lebanon 24
بروب الاستحمام.. ابنة هيفا وهبي تلفت الأنظار وتغيير كبير في وجهها! (صور)
02:44 | 2025-02-24
24/02/2025 02:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:08 | 2025-02-24
عن تشييع نصرالله وصفي الدين أمس.. هذا ما أعلنه قطاع صيدا في "حزب الله"
12:06 | 2025-02-24
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
12:01 | 2025-02-24
في الشمال.. مدارس ستغلق أبوابها غدًا
11:56 | 2025-02-24
بعد لقائهم سلام.. هذا ما أعلنته "رابطة المودعين" عن الودائع
11:53 | 2025-02-24
الدويهي يُسلم وزير العدل مذكرة تُطالب بإلغاء عقود الأجانب المخالفة للقانون
11:52 | 2025-02-24
استولى على 30 سيارة بعد استئجارها.. وهذا ما فعله!
فيديو
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
24/02/2025 19:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
24/02/2025 19:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
24/02/2025 19:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24