Advertisement

لبنان

عبود دشن غرفة عمليات فوج حرس مدينة بيروت في مبنى القيادة في الكرنتينا

Lebanon 24
24-02-2025 | 08:07
A-
A+
Doc-P-1324942-638760065440404256.png
Doc-P-1324942-638760065440404256.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود صباحا، قيادة فوج حرس بيروت في منطقة الكرنتينا، وكان في استقباله قائد الفوج العميد عباس الحسيني وضباط الفوج، حيث أجريت له التشريفات اللازمة ليتم بعدها إجراء مراسم تكريم العلم اللبناني في باحة قيادة الفوج التي تم استحداثها من قبل العميد الحسيني خصيصا لاجراء مراسم تكريم العلم أسبوعيا.
Advertisement

وبعد الانتهاء من مراسم التكريم، وانتقال المحافظ عبود يرافقه العميد الحسيني والضباط الى غرفة عمليات فوج الحرس التي تم انشاؤها بعد استلام العميد الحسيني قيادة الفوج، دشن المحافظ عبود الغرفة بحضور قائد وضباط الفوج بالامكانات الموجودة، حيث سيتم وضع رقم طوارئ ( خط ساخن) سيعمم قريباً على العامة ليكون بمتناول أهالي المدينة للتواصل بشكل مباشر مع غرفة عمليات الفوج وتلقي الشكاوى من المواطنين وتنفيذ المهام المطلوبة منهم.

وشكر قائد الفوج المحافظ عبود على "الدور الكبير الذي يقوم به في سبيل تقديم وتأمين الدعم لفوج الحرس حيث يسعى المحافظ عبود بشكل مستمر لتأمين كل أشكال الدعم المادي والمعنوي ليكون الفوج على اعلى جهوزية للقيام بالمهام المطلوبة منه، وخصوصا في ما يتعلق بإزالة المخالفات وبسط الأمن ونشر الطمأنينة في نفوس أهالي العاصمة".

بدوره ، أثنى المحافظ عبود على "التغيير الكبير لعناصر فوج الحرس الذي رأيته اليوم"، معتبرا أن "هذا الأمر نابع من المناقبية والقيادة الحكيمة والخبرة التي يتمتع بها قائد الفوج العميد عباس الحسيني الآتي من قيادة الجيش اللبناني وقبله سلفه"، وقال: "ما رأيته اليوم كان لافتا جدا، وهو نقطة تحول كبيرة ستنعكس ايجابا على نظرة المواطنين لفوج الحرس لجهة الانضباط والتنظيم الذي يجب أن يتمتع به جميع العناصر من دون استثناء ليكونوا العين الساهرة في خدمة المدينة وأهلها الكرام".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:08 | 2025-02-24
12:06 | 2025-02-24
12:01 | 2025-02-24
11:56 | 2025-02-24
11:53 | 2025-02-24
11:52 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24