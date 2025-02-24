بخاري بحث وريزا في سبل التعاون الانساني

إستقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا ، في مقر السفارة ببيروت.



وجرى خلال اللقاء عرض للبرامج والنشاطات التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة لاسيما تلك المتصلة بالمجال الإنساني ،وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة في هذا المجال.

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