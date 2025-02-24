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لبنان

لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية" نعت استاذة التاريخ الدكتورة ايمان فرحات

Lebanon 24
24-02-2025 | 09:04
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 نعت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية الدكتورة ايمان فرحات، وقالت في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، تنعي اللجنة  الأستاذة في كلية الآداب - قسم التاريخ في الفرعين الرابع والخامس الزميلة الراحلة الدكتورة إيمان فرحات التي غادرتنا تاركة خلفها إرثا علميا وإنسانيا سيظل حاضرا في قلوب طلابها وزملائها".
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اضافت: "كانت الدكتورة إيمان نموذجًا للأستاذة المخلصة المتفانية في عملها، صاحبة الأخلاق الرفيعة والعطاء الدائم. كرّست سنواتها في خدمة الجامعة وطلابها بكل التزام ومسؤولية، لكنها رحلت قبل أن تنال حقها في التفرغ وهو الحق الذي طالما انتظرته كما ينتظره الكثير من زملائها. إن غيابها المفاجئ خسارة كبيرة لأسرتها وللجامعة اللبنانية التي أعطتها بلا تردد. وإذ نودعها اليوم بقلوب يعتصرها الألم، نستذكر مسيرتها الحافلة بالعطاء ونعاهدها بأن تبقى ذكراها حية بيننا".

وتقدمت اللجنة من أسرتها الكريمة ومن زملائها وطلابها، بـ"أحر التعازي، راجين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته".

لبنان

تعازي ووفيات

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