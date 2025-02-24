بري بحث مع وزيري العدل والتنمية الادارية المستجدات

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير العدل عادل نصار في زيارة تعارفية. وكانت مناسبة ، تم في خلالها عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية .واستقبل بري وزير التنمية الإدارية فادي مكي، وبحثا في الاوضاع العامة.والتقى رئيس المجلس بعد الظهر الوزير السابق وديع الخازن ، الذي قال :" في إطار اللقاءات الوطنية والتشاور المستمر حول الأوضاع الراهنة في لبنان ، تشرفت اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري حيث تبادلنا وجهات النظر حول التطورات السياسية والأمنية والإقتصادية وسبل تعزيز الإستقرار الداخلي في ظل التحديات التي تواجه البلاد".أضاف :" وخلال اللقاء أكدنا تقديرنا العميق لدور دولة الرئيس بري في ترسيخ الوحدة الوطنية والعمل الدؤوب من أجل تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف اللبنانية".وتابع: "إن الجهود التي يبذلها دولته سواء على المستوى السياسي أو التشريعي تشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز دورها في خدمة المواطنين .كما نشيد بحكمته وإدارته للأزمات خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تكاتف الجميع وتحمل المسؤولية الوطنية بروح عالية من التضامن والتعاون" .وأكد الخازن دعم "الحكومة الجديدة التي ستنال الثقة غداً"، وقال :" ونتطلع الى أن تكون على مستوى تطلعات اللبنانيين من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومعالجة الازمات الإقتصادية والإجتماعية التي تثقل كاهن المواطن ، إننا نؤمن بأن العمل المشترك بين جميع المكونات السياسية هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان من الوضع الراهن ووضعه على سكة التعافي والازدهار" .ولفت الخازن الى انه تم في خلال اللقاء "التشديد على أهميه الإلتزام بتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل بإعتباره الإطار القانوني والدولي الذي يضمن سيادة لبنان وإستقراره"، مطالبا ب"إنسحاب العدو الاسرائيلي الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية التي لا يزال يحتلها ،مؤكدين رفضنا القاطع لأي إنتهاك للسيادة اللبنانية .كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل إحترام القرارات الدولية والكف عن ممارساتها العدوانية التي تهدد الأمن والإستقرار في المنطقة ."وختم الخازن : "نحن على ثقة بأن التكاتف الوطني ووحدة الصف هما الاساس لمواجهة تحديات الراهنة ، وندعو الجميع الى تغليب المصلحة الوطنية العليا والعمل معا لإنقاذ لبنان وحماية مستقبله ، فإن الامل لا يزال قائماً في تجاوز هذه المرحلة الصعبة شرط أن تكون هناك إرادة صادقة للعمل من اجل مصلحة الوطن والمواطن" .على صعيد آخر، تلقى بري برقية تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك من الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.