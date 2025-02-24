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لبنان

السفيرة البولندية زارت جهاز أمن السفارات

Lebanon 24
24-02-2025 | 09:14
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زارت السفيرة البولندية  في لبنان  السيدة الكنسدرا بوكواسكا مكابيه ، قائد جهاز أمن السفارات العميد موسى كرنيب .

وعبرت السفيرة مكابيه، وفق بيان، عن تقديرها لدور "الجهاز الامني المهم في تأمين سلامة البعثة الديلوماسية و النشاطات التي تقوم بها" .
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كما تم التداول في الاوضاع  العامة.
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