Advertisement

لبنان

مرقص بحث مع شقير في كيفية دعم تلفزيون لبنان

Lebanon 24
24-02-2025 | 10:04
A-
A+
Doc-P-1324989-638760135982984482.png
Doc-P-1324989-638760135982984482.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل وزير الاعلام الدكتور بول مرقص في مكتبه في الوزارة، رئيس "الهيئات الإقتصادية" الوزير السابق محمد شقير.
 
وتم البحث في كيفية دعم تلفزيون لبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البثّ الإسرائيلية عن مسؤولين في الكابينت الأمني والسياسي: إسرائيل حصلت على موافقة أميركية للبقاء في جنوب لبنان لفترة طويلة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
24/02/2025 19:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: أتمنى أن يعود "تلفزيون لبنان" إلى تألقه
lebanon 24
24/02/2025 19:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عبر تلفزيون لبنان.. 4 صحافيين سيحاورون نواف سلام غداً
lebanon 24
24/02/2025 19:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المكاري كرم أحمد العشي من مجموعة صانعي مجد "تلفزيون لبنان"
lebanon 24
24/02/2025 19:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24

تلفزيون

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:08 | 2025-02-24
12:06 | 2025-02-24
12:01 | 2025-02-24
11:56 | 2025-02-24
11:53 | 2025-02-24
11:52 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24