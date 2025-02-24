لقاءات لوزير المهجرين مع مجلس الأعمال اللبناني في الكويت

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عقد وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة اليوم، سلسلة لقاءات مع وفد مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، إضافة إلى مجلس إدارة صندوق المهجرين ووفد الهيئة المنظمة للاتصالات.واطلع شحادة، خلال لقائه، وفد مجلس إدارة صندوق المهجرين على العمل الذي يقوم به والتحضيرات والاستعدادات التي أُجريت في الفترة الأخيرة.كما تمت مناقشة الخطط المستقبلية التي يتوقع اتخاذها لإتمام عمليات المهجرين وإغلاق الملفات العالقة.وبحث الجانبان في كيفية التعامل للوصول إلى الأهداف المرجوة.من جهته، هنأ وفد مجلس الأعمال اللبناني في الكويت برئاسة الدكتور علي الخليل الوزير شحادة، على "توليه حقيبتين وزاريتين".وتحدث عن المساعدات التي قدّمها المجلس، وخصوصا ما يقارب الـ30 طنا من الأدوية التي أرسلت إلى لبنان في الفترة الماضية.كما أبدى الوفد استعداده لـ"دعم الحكومة والوزارات في عملها".وتم البحث في "سبل تفعيل العلاقات مع دولة الكويت التي أبدت كامل استعدادها لدعم لبنان، خصوصا في ما يتعلق بإنشاء مشاريع استثمارية في القطاع الخاص والمساعدة في تسويق لبنان كوجهة استثمارية".من جهتها، هنأت "الهيئة المنظمة للاتصالات" الوزير شحادة، وأبدت استعدادها التام لـ"العمل ودعم عمل وزارتي الاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".