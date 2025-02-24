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لبنان

"الكتائب" هنأ التحالف المسيحي الديموقراطي لفوزه في الانتخابات البرلمانية الألمانية

Lebanon 24
24-02-2025 | 10:30
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 نشر جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب منشورا على منصة X ،هنأ فيه التحالف المسيحي الديمقراطي المحافظ على فوزه الكبير في الانتخابات البرلمانية الألمانية.  
 
وجاء في المنشور: "نهنّئ شركاءنا في التحالف المسيحي الديمقراطي على انتصارهم الكبير في الانتخابات البرلمانية الألمانية. ونتمنى للمستشار فريدريش ميرتس النجاح في قيادة ألمانيا نحو مستقبل أكثر إشراقًا."  
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وأضاف: "لبنان والعالم يتطلّعان إلى دور ألماني أقوى على الساحة الدولية."  
 
وفي هذا السياق، وجّه رئيس حزب الكتائب، سامي الجميّل، رسالة تهنئة رسمية إلى ميرتس، عبّر فيها عن ثقته في استمرار ألمانيا بترسيخ مكانتها كقوة عالمية في ظل قيادته، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وفي الدفاع عن الديمقراطية وتعزيز الحريات.
 
وأكد الجميّل في رسالته أهمية العلاقات الوثيقة بين لبنان وألمانيا، وبين حزبي الكتائب و التحالف المسيحي الديمقراطي، والتي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى القيم المشتركة والتعاون التاريخي بين الطرفين. كما أعرب عن أمله في تعزيز الشراكة بين الحزبين على مختلف المستويات لمواجهة التحديات المشتركة.
 
وفي ختام رسالته، جدّد الجميّل تهانيه لميرتس، متمنيًا له التوفيق في "قيادة ألمانيا لما فيه خير بلاده وأوروبا والعالم".
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