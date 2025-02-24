"الكتائب" هنأ التحالف المسيحي الديموقراطي لفوزه في الانتخابات البرلمانية الألمانية

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لبنان
"الكتائب" هنأ التحالف المسيحي الديموقراطي لفوزه في الانتخابات البرلمانية الألمانية
Lebanon 24
24-02-2025
|
10:30
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نشر جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب منشورا على منصة X ،هنأ فيه التحالف المسيحي الديمقراطي المحافظ على فوزه الكبير في الانتخابات البرلمانية الألمانية.
وجاء في المنشور: "نهنّئ شركاءنا في التحالف المسيحي الديمقراطي على انتصارهم الكبير في الانتخابات البرلمانية الألمانية. ونتمنى للمستشار فريدريش ميرتس النجاح في قيادة ألمانيا نحو مستقبل أكثر إشراقًا."
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وأضاف: "لبنان والعالم يتطلّعان إلى دور ألماني أقوى على الساحة الدولية."
وفي هذا السياق، وجّه رئيس حزب الكتائب، سامي الجميّل، رسالة تهنئة رسمية إلى ميرتس، عبّر فيها عن ثقته في استمرار ألمانيا بترسيخ مكانتها كقوة عالمية في ظل قيادته، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وفي الدفاع عن الديمقراطية وتعزيز الحريات.
وأكد الجميّل في رسالته أهمية العلاقات الوثيقة بين لبنان وألمانيا، وبين حزبي الكتائب و التحالف المسيحي الديمقراطي، والتي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى القيم المشتركة والتعاون التاريخي بين الطرفين. كما أعرب عن أمله في تعزيز الشراكة بين الحزبين على مختلف المستويات لمواجهة التحديات المشتركة.
وفي ختام رسالته، جدّد الجميّل تهانيه لميرتس، متمنيًا له التوفيق في "قيادة ألمانيا لما فيه خير بلاده وأوروبا والعالم".
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