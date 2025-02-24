وزير الخارجية عرض المستجدات مع السفير الفرنسي واستقبل السفير البابوي

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو وجرى التداول في المستجدات اللبنانية والاقليمية.وجدد رجّي "مطالبة لبنان بانسحاب اسرائيل الكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وبوقف اعتداءاتها وغاراتها الجوية وخروقاتها لسيادة لبنان، تطبيقاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".كما استعرض مع السفير ماغرو نتائج مؤتمر باريس الوزاري من أجل سوريا الذي عـُقد في العاصمة الفرنسية بتاريخ 13 شباط 2025 بمشاركة الوزير رجّي.وعرض رجّي أيضا الأوضاع في جنوب لبنان مع السفير البابوي باولو بورجيا، بالإضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان والكرسي الرسولي، واستفسر منه عن صحة قداسة البابا فرنسيس متمنياً له الشفاء العاجل.