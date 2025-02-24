بو صعب استقبل وفدا قبرصياً

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اليوم، في مكتبه، في مجلس النواب، مستشار الأمن القومي مدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس، يرافقه مدير التحليل بانايوتيس كومناس ومعاونتهما، في حضور سفيرة قبرص ماريا هادجيثيودوسيو.وخلال اللقاء، تم البحث في ملفات مشتركة بين البلدين.