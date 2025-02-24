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لبنان

سلسلة لقاءات عقدها وزير الداخلية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-02-2025 | 11:02
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في مكتبه، النائب محمد يحيى، وبحث معه في شؤون تتعلق بمنطقة عكار على المستويات كافة.

وتسلم الحجار من وفد مجلس أمناء صندوق الزكاة برئاسة القنصل محمد الجوزو دعوة لحضور الإفطار الرمضاني، الذي يقيمه الصندوق كل سنة. 
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والتقى وفدا من مؤسسة "محمد خالد الاجتماعية"، وأثار معه شؤونا عامة وأمورا رعائية تتعلق بالمؤسسة، وتسلم دعوة لإفطار رمضاني.

واستقبل وفدا من مجمع إقليم الخروب للرعاية والتنمية الذي قدم له التهنئة لتسلمه مهامه في وزارة الداخلية، وسلمه دعوة لحضور الافطار الرمضاني الذي يقيمه.

وبحث الوزير الحجار مع كل من محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ومحافظ الجنوب منصور ضو في شؤون إدارية وخدماتية وانمائية تخص المحافظتين.

والتقى المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية واطلع منه على واقع الهيئة وسير العمل فيها .

وبحث مع رئيس "المجلس الوطني للاعلام" عبد الهادي محفوظ في الواقع الاعلامي في لبنان .

والتقى رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس.
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