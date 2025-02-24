Advertisement

لبنان

تقريرٌ يكشف عدد المشاركين بتشييع نصرالله.. ما حقيقة رقم الـ1.4 مليون؟

Lebanon 24
24-02-2025 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1325039-638760187874073190.jpg
Doc-P-1325039-638760187874073190.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت شركة "الدولية للمعلومات"، اليوم الإثنين، تقريراً جديداً تحدثت فيه عن تقديرات عدد المشاركين بتشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، أمس الأحد، في بيروت.
Advertisement
 
ويقول التقرير إنّ التقديرات تشير إلى أن عدد المشاركين يتراوح بين 690 ألفاً كحد أدنى و900 ألفاً كحد أقصى، لافتاً إلى أنّ رقم 1.4 مليون مشارك في التشييع "لا يستقيم"، وبالتالي ليس دقيقاً.
 
ورجح التقرير أن يكون رقم الـ690 ألفاً هو الأكثر واقعية إستناداً لتقييم المساحات التي ملأتها حشود الوفود التي تقاطرت لتشييع نصرالله وصفي الدين.
 
وشرحت "الدولية للمعلومات" النتيجة على النحو التالي:
 
- عدد المسلمين الشيعة في لبنان هو 1.2 مليوناً منهم 20% من عمر يوم إلى 10 سنوات أي 240 ألفاً.
 
- إذاً، يبقى 960 ألفاً من بينهم العجزة وكبار السن والمرضى والمقدر عددهم بنحو 200-220 ألفاً (وقد يكون أقل من ذلك).
 
- بذلك، ينخفض عدد الفاعلين إلى 740-760 ألفاً، علماً أن عدد المقترعين الشيعة في العام 2022 بلغ 572 ألفاً.
 
- إذا اعتبرنا أن الرقم المرجح لعدد المشاركين بالتشييع هو 900.000 أو 1 مليون شخصاً سيتولد لدينا عدة استنتاجات:
 
أولاً: علينا التدقيق بالفرضية التي تقول إن عدد الشيعة المقيمين غير المرضى وكبار السن والأطفال الصغار هم نحو 760,000.. فهل يعقل أن يكونوا قد شاركوا جميعاً؟ واذا كانوا قد شاركوا فعلاً فهل يعني ذلك أن هناك نحو 250,000 لبنانية ولبناني قد شاركوا وهم من طوائف أخرى؟ أو أن عدد الشيعة الفاعلين يصل إلى المليون؟
 
ثانياً: إذا اعتبرنا أن الرقم 690 ألفاً هو المرجح، فهذا أيضاً يفترض مشاركة واسعة من قبل الطائفة الشيعية والطوائف الأخرى.
 
إزاء ذلك، تقول "الدولية للمعلومات" إن عدد الـ300 ألف مشارك هو متدنّ جداً ولا يستقيم علمياً خصوصاً أن نحو 40% من هذا العدد كانوا في المدينة الرياضية لبيروت، وأضافت: "كذلك، فإنَّ رقم الـ1.4 مليون لا يستقيم لأنه يفترض مشاركة كل الشيعة المقيمين (1.2 مليون) إضافة إلى نحو 200 ألفاً من باقي الطوائف ومن القادمين من الخارج الذين لا يتجاوز عددهم الـ15 ألفاً وذلك إستناداً إلى حركة المطار اليومية".
 
وختمت المؤسسة بالقول: "لهذه الأسباب، وبعد إبداء الملاحظات أدناه تقدّر الدولية للمعلومات الأعداد بين 690 و 900 ألف مشاركة ومشارك وهو حشدٌ ضخمٌ جداً قياسياً بعدد السكان في لبنان".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2025-02-24
17:02 | 2025-02-24
16:58 | 2025-02-24
16:51 | 2025-02-24
16:10 | 2025-02-24
16:05 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24