تقريرٌ يكشف عدد المشاركين بتشييع نصرالله.. ما حقيقة رقم الـ1.4 مليون؟

نشرت شركة "الدولية للمعلومات"، اليوم الإثنين، تقريراً جديداً تحدثت فيه عن تقديرات عدد المشاركين بتشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، أمس الأحد، في بيروت.

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ويقول التقرير إنّ التقديرات تشير إلى أن عدد المشاركين يتراوح بين 690 ألفاً كحد أدنى و900 ألفاً كحد أقصى، لافتاً إلى أنّ رقم 1.4 مليون مشارك في التشييع "لا يستقيم"، وبالتالي ليس دقيقاً.

ورجح التقرير أن يكون رقم الـ690 ألفاً هو الأكثر واقعية إستناداً لتقييم المساحات التي ملأتها حشود الوفود التي تقاطرت لتشييع نصرالله وصفي الدين.

وشرحت "الدولية للمعلومات" النتيجة على النحو التالي:

- عدد المسلمين الشيعة في لبنان هو 1.2 مليوناً منهم 20% من عمر يوم إلى 10 سنوات أي 240 ألفاً.

- إذاً، يبقى 960 ألفاً من بينهم العجزة وكبار السن والمرضى والمقدر عددهم بنحو 200-220 ألفاً (وقد يكون أقل من ذلك).

- بذلك، ينخفض عدد الفاعلين إلى 740-760 ألفاً، علماً أن عدد المقترعين الشيعة في العام 2022 بلغ 572 ألفاً.

- إذا اعتبرنا أن الرقم المرجح لعدد المشاركين بالتشييع هو 900.000 أو 1 مليون شخصاً سيتولد لدينا عدة استنتاجات:

أولاً: علينا التدقيق بالفرضية التي تقول إن عدد الشيعة المقيمين غير المرضى وكبار السن والأطفال الصغار هم نحو 760,000.. فهل يعقل أن يكونوا قد شاركوا جميعاً؟ واذا كانوا قد شاركوا فعلاً فهل يعني ذلك أن هناك نحو 250,000 لبنانية ولبناني قد شاركوا وهم من طوائف أخرى؟ أو أن عدد الشيعة الفاعلين يصل إلى المليون؟

ثانياً: إذا اعتبرنا أن الرقم 690 ألفاً هو المرجح، فهذا أيضاً يفترض مشاركة واسعة من قبل الطائفة الشيعية والطوائف الأخرى.

إزاء ذلك، تقول "الدولية للمعلومات" إن عدد الـ300 ألف مشارك هو متدنّ جداً ولا يستقيم علمياً خصوصاً أن نحو 40% من هذا العدد كانوا في المدينة الرياضية لبيروت، وأضافت: "كذلك، فإنَّ رقم الـ1.4 مليون لا يستقيم لأنه يفترض مشاركة كل الشيعة المقيمين (1.2 مليون) إضافة إلى نحو 200 ألفاً من باقي الطوائف ومن القادمين من الخارج الذين لا يتجاوز عددهم الـ15 ألفاً وذلك إستناداً إلى حركة المطار اليومية".

وختمت المؤسسة بالقول: "لهذه الأسباب، وبعد إبداء الملاحظات أدناه تقدّر الدولية للمعلومات الأعداد بين 690 و 900 ألف مشاركة ومشارك وهو حشدٌ ضخمٌ جداً قياسياً بعدد السكان في لبنان".