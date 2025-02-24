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لبنان

وسط موجة الصقيع.. هذا ما تقرر بشأن المدارس غدًا

Lebanon 24
24-02-2025 | 11:29
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نفت مصادر في وزارة التربية لقناة الجديد، الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والّتي تفيد بتعطيل المدارس يوم غد الثلاثاء مع استمرار تدني درجات الحرارة بشكل كبير دون معدلاتها الموسمية، إضافة إلى تساقط الثلوج على ارتفاع نحو 300 متر، وتشكل طبقات الجليد.
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وأكدت المصادر أنّ "الوزارة سبق أن أصدرت تعميمًا تركت فيه قرار الإقفال لمدراء المدارس".
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