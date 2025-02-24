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لبنان

وزير الصناعة اختتم نهاره الطرابلسي بلقاء في "قصر الحلو"

Lebanon 24
24-02-2025 | 11:40
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اختتم وزير الصناعة جو عيسى الخوري نهاره الطرابلسي بلقاء في قصر الحلو عبد الرحمن حلاب 1881، شاركت فيه شخصيات نيابية واقتصادية ودينية.

وأكد عيسى الخوري على "دور طرابلس المركزي، وضرورة توفير اقتصاد متين فيها، انطلاقا من حيوتها واهمية مرافقها ومؤسساتها ومميزاتها".
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واستمع لشرح عن قصر الحلو من سامر حلاب، مبديا إعجابه بـ"المستوى الرفيع الذي وصل إليه هذا المعلم التراثي الاصيل بكافة صناعاته وإنتاجه، ليصبح علامة فارقة ومميزة في عالم الحلويات العربية والشرقية واصناف الطعام المختلفة من المطابخ المحلية والعالمية".
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