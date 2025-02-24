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لبنان

سفير قطر يتلقى دعوة لحضور سباق "بيروت ماراتون"

Lebanon 24
24-02-2025 | 11:50
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 استقبل سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل يرافقها عضو الهيئة الإدارية رادا صوّاف والمديرة التنفيذية ثريا بربير.

وكانت مناسبة لإطلاع السفير القطري على نشاطات الجمعية والتحضيرات لتنظيم سباق "بيروت ماراتون" المقرر الأحد 4 أيار المقبل في واجهة بيروت البحرية تحت شعار : "تعوا نركض من النهاية للبداية ليبقى لبنان".
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وأشادت الخليل بالعلاقات اللبنانية - القطرية "والمبادرات الأخوية تجاه لبنان، والدور الناشط الذي يقوم به السفير سعود بن عبد الرحمن في مجال ترسيخ وتعزيز هذه العلاقات".

وقدمت عرضا حول الدور الذي تقوم به الجمعية والنشاطات المنجزة منذ تاريخ التأسيس عام 2003.

ووجهت الدعوة الى السفير القطري لحضور فعاليات السباق، وأملت مشاركة العدائين والعداءات في قطر .
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