استولى على 30 سيارة بعد استئجارها.. وهذا ما فعله!

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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبعد ورود شكوى إلى مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من قبل إحدى شركات تأجير السيارات ضد المدعو:م. ك. (من مواليد عام 1995، لبناني) مطلوب بجرائم سرقة وإساءة أمانة.حول قيامه بالاستيلاء على /30/ سيارة عائدة لها، من أصل عدة سيارات كان يعمل بصفة وسيط لاستئجارها، ومن ثم إعادة تأجيرها للزبائن، فعمد إلى بيع جزء منها ورهن الآخر، وتوارى عن الأنظار.نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، وبعد عملية رصد ومطاردة من محلة بئر حسن باتجاه الجنوب، تمكّنت إحدى دوريات المكتب المذكور من توقيفه بتاريخ 13-2-2025 في محلة الأولي-صيدا- الأوتوستراد الشرقي، وضبط السيارة التي كان على متنها.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وتم استعادة /29/ سيارة سُلِّمَت إلى الشركة.