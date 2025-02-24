Advertisement

لبنان

بعد لقائهم سلام.. هذا ما أعلنته "رابطة المودعين" عن الودائع

Lebanon 24
24-02-2025 | 11:56
A-
A+
Doc-P-1325060-638760206599171169.jpeg
Doc-P-1325060-638760206599171169.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بعد ظهر اليوم، في السرايا الكبيرة، وفدا من "رابطة المودعين"، تحدث باسمهم رائد بو حمدان. 

وقال: "كان اللقاء من أجل وضع قضية المودعين والودائع على طاولة البحث، بعد الإيجابية التي تلقيناها مع تكليف الرئيس سلام، هناك فرصة لإحقاق العدالة في ملف الودائع. ولقد نقلنا له ملاحظاتنا على الفقرة المتعلقة بالودائع والمودعين في البيان الوزاري، ولكن هناك حاجة إلى توضيح أكثر للوجهة الاقتصادية والمالية والنقدية التي ستتخذها الحكومة لاحقاق الحق، إيمانا منا بأن المرحلة المقبلة ستكون، كما وعد دولته، مرحلة إنقاذ وإصلاح ونهوض، ولكن هناك حاجة أيضا لاستعادة ثقة الناس بإحقاق العدالة التي لها مسار محدد نعمل عليه، ويقضي بتحميل المسؤوليات والخسائر إلى من تسبب وراكم الأرباح في الفترة الماضية، وهم تحديدا أصحاب المصارف وشركاؤهم من السلطة السياسية".
Advertisement

وأبدى بو حمدان "استعداد الرابطة للتعاون والدفع من أجل أن يحصل  المودعون على حقوقهم".

واستقبل رئيس الحكومة وفدا من  "المنصة النسوية" في لبنان ضم: يارا نصار، جمانه مرعي، رولا مخايل، زويا روحانا، عبير شبارو، ومحمد يونس.

وعرض الوفد لرئيس الحكومة عمل المنصة المتمثل بالدفع نحو مقاربة شمولية لموضوع المساواة بين الجنسين في لبنان. 

بعد اللقاء، قالت شبارو: "بحثنا في كيفية إدماج قضايا المرأة في كل الخطط والتعيينات المقبلة، لأن للمرأة دورا أساسيا في نهوض البلد، ونحن نعرف أن دولته داعم لقضايا المرأة".

أضافت: "لقد ركزنا أيضا على أن تضمن التعديلات التي ستدخل على قانون الانتخاب كيفية تمثيل المرأة وإلغاء التمييز ضدها من كل القوانين مع تفعيل الهيئة الوطنية للمرأة" .

واستقبل الرئيس سلام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

ومن زوار السرايا الكبيرة، الوزيرة السابقة نجلا رياشي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2025-02-24
17:02 | 2025-02-24
16:58 | 2025-02-24
16:51 | 2025-02-24
16:10 | 2025-02-24
16:05 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24