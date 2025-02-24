لبنان يشارك في "المنتدى العربي للجمارك الذكية" في القاهرة

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شارك لبنان ممثلا برئاسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي في مؤتمر "المنتدى العربي للجمارك الذكية"، الذي عقد في القاهرة، برعاية جامعة الدول العربية ووزارة المالية المصرية، وبالتعاون مع رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين الدكتور ممدوح الرفاعي، وفي حضور مديري الجمارك في الدول العربية المدعوة ومشاركة مؤسسين في الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين العضوين عبدالله موصللي ونجا أبي جرجس.وتناول المنتدى مواضيع مختلفة، أبرزها كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي مع إدارات الجمارك والتجارة الإلكترونية العالمية وكيفية تعامل الجمارك العالمية معها.