عن الانتخابات البلدية والاختيارية.. هذا ما كشفه عبد المسيح

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تم التأكيد خلال الإجماع، بحسب بيان، على أن "الخطاب الذي ألقاه النائب عبد المسيح خلال حفل الإعلان كان بمثابة نهج حيوي للمكتب السياسي، إذ رسم الخطوط العريضة لسياسته المستقبلية، ووضع خارطة طريق تعكس رؤيته للمستقبل السياسي للبلاد وقضاء الكورة".كما "تم الاتفاق على أهمية منح الثقة للحكومة خلال جلسات الثقة الأسبوع المقبل، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار السياسي، ودعم كل الجهود المبذولة لتجاوز التحديات السياسية والاقتصادية.وفي خطوة تنظيمية مهمة، تم تشكيل خلية داخل المكتب السياسي معنية بالانتخابات البلدية والاختيارية، حيث ستتولى مسؤولية التنسيق والتخطيط لضمان مشاركة فعالة وشفافة في هذه الانتخابات، بما يساهم في تعزيز الديمقراطية المحلية".كذلك، أُقر خلال الاجتماع النظام الداخلي للمكتب السياسي، الذي يتضمن آليات العمل داخل المكتب من حيث التنظيم، واتخاذ القرارات، وآليات التنسيق بين الأعضاء.وفي الختام اكدت "مساحة" "التزامها المستمر بمسؤولياتها الوطنية، وسعيها إلى تحقيق التغيير الإيجابي الذي يخدم مصلحة المواطنين والوطن بشكل عام".