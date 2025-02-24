مسؤول يناشد وزيرة التربية وقف الدراسة غدًا: اتخذي قرارًا جريئًا

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أضاف: "لا يعقل أن تفتح الصفوف بمن حضر، ويحرم الطلاب الذين منعتهم الظروف الطبيعية القاهرة من حصصهم التربوية او الامتحانات، علما أن بعض المؤسسات التربوية والجامعية صفوفها وممراتها غير مجهزة ليتحمل طلابها كل هذا الصقيع".