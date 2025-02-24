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لبنان

مسؤول يناشد وزيرة التربية وقف الدراسة غدًا: اتخذي قرارًا جريئًا

Lebanon 24
24-02-2025 | 12:48
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 ناشد رئيس "الهيئة اللبنانية للتخطيط والإنماء" نبيل حرب في بيان، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، "اتخاذ قرار جريء بتعطيل الدراسة غدا الثلاثاء على مستوى المدارس والجامعات، نظرا إلى الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في كل المناطق وتشكل الجليد على الطرق، وحرصا على صحة وسلامة الطلاب وأهاليهم، علما أن عشرات حوادث السير حصلت اليوم في أكثر من منطقة بسبب تشكل الجليد".
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أضاف: "لا يعقل أن تفتح الصفوف بمن حضر، ويحرم الطلاب الذين منعتهم الظروف الطبيعية القاهرة من حصصهم التربوية او الامتحانات، علما أن بعض المؤسسات التربوية والجامعية صفوفها وممراتها غير مجهزة ليتحمل طلابها كل هذا الصقيع".
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