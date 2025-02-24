مفتي عكار شارك في افتتاح مؤتمر جامعة المقاصد حول الإمام الأوزاعي

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اعلن المكتب الاعلامي لمفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا في بيان، انه "شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جامعة المقاصد بعنوان "الإمام الأوزاعي فقيه بيروت ومحدثها، وفكره الإنساني والوطني الجامع"، الذي عقد في فندق "كراون بلازا" في بيروت، في حضور مفتي راشيا د. وفيق حجازي ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، ورئيس المحاكم الشرعية السنية العليا القاضي الشيخ محمد عساف، ورئيس جامعة المقاصد البروفيسور حسان غزيري، وعدد من العلماء والأكاديمين والتربويين.وتخلل المؤتمر خمس جلسات علمية، وشارك فيها عدد من العلماء والأكاديمين من داخل لبنان وخارجه".