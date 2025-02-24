Advertisement

لبنان

مفتي عكار شارك في افتتاح مؤتمر جامعة المقاصد حول الإمام الأوزاعي

Lebanon 24
24-02-2025 | 12:59
A-
A+
Doc-P-1325107-638760246453918567.png
Doc-P-1325107-638760246453918567.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلن المكتب الاعلامي لمفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا في بيان، انه "شارك  في أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جامعة المقاصد بعنوان "الإمام الأوزاعي فقيه بيروت ومحدثها، وفكره الإنساني والوطني الجامع"، الذي عقد في فندق "كراون بلازا" في بيروت، في حضور مفتي راشيا د. وفيق حجازي ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، ورئيس المحاكم الشرعية السنية العليا القاضي الشيخ محمد عساف، ورئيس جامعة المقاصد البروفيسور حسان غزيري، وعدد من العلماء والأكاديمين والتربويين.
Advertisement

وتخلل المؤتمر خمس جلسات علمية، وشارك فيها عدد من العلماء والأكاديمين من داخل لبنان وخارجه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2025-02-24
17:02 | 2025-02-24
16:58 | 2025-02-24
16:51 | 2025-02-24
16:10 | 2025-02-24
16:05 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24