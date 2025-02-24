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لبنان

عن الـ"50 دولاراً" في لبنان.. هذا آخر خبر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-02-2025 | 13:30
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تبين أنّ الأوراق المالية المزورة من فئة الـ"50 دولاراً" عادت لتظهر في السوق داخل لبنان.
 
وخلال الشهرين الماضيين، أثيرت بلبلة إزاءَ الأوراق النقدية المرتبطة بالفئة المذكورة، ما دفع العديد من الصرافين والمتاجر للتوقف عن قبولها.
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الأمر نفسه أيضاً انسحب على ورقة الـ"100 دولار القديمة" ذات الطبعة البيضاء حيث تبين أيضاً أن متاجر كثيرة لا تقبلها حتى الآن.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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