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لبنان

تغريدة من أكرم شهيب.. ماذا قال؟

Lebanon 24
24-02-2025 | 13:53
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كتب عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب عبر منصة "أكس": "أصر جبل سلطان الأطرش على وحدة سوريا بكل مكوناتها. الطروحات الغريبة عن أهالي جبل العرب لطالما كانت موضع رفض دائم منهم. واليوم، سيقف هذا الجبل العربي سدا منيعا في وجه كل المشاريع التقسيمية، انسجاما مع حقيقته الوطنية وتاريخه ونضاله". 
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