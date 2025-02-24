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لبنان
طلب من غرفة التحكم المروري للسائقين!
Lebanon 24
24-02-2025
|
13:58
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طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين "توخي الحذر وتخفيف السرعة خصوصاً على الطرقات الجبلية تفادياً لحصول انزلاقات وحوادث مرورية بسبب الجليد"، كما طلبت "الاستفسار عن حال الطرقات قبل الانطلاق حرصاً على السلامة العامة".
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غرفة التحكم المروري
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