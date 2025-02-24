قصفتها إسرائيل وشهدت تشييع نصرالله.. معلومات بارزة عن المدينة الرياضية

كلّ الأنظار اتجهت، أمس الأحد، إلى مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت وذلك إبان استخدامها كنقطة أساسية لتشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.

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جماهير الحشود التي ودّعت نصرالله تجمهرت في المدينة الرياضية منذ ساعات صباح الأحد وذلك رغم درجات الحرارة المتدنية، فيما غصت المدارج بالأعداد الكثيفة للمواطنين الذين توافدوا لوداع السيد.

داخل المدينة الرياضية، جابت شاحنة تحملُ نعشي نصرالله وصفي الدين أمام الحشود، حيث سادت لحظات من الحزن والأسى أمام المشهد المهيب.

الأضواء سُلّطت على المكان الذي شهده التشييع.. فماذا نعرف عن المدينة الرياضية وماذا تقول المعلومات عنها؟

1- تعدّ مدينة كميل شمعون الرياضية واحدة من أبرز المعالم الرياضية في لبنان وشاهداً على العديد من الأحداث الرياضية الكبرى وتم افتتاحها عام 1957

2- هذا الصرح العريق استضاف دورة الألعاب العربية عام 1997 وافتتاح كأس آسيا عام 2000، وكان في فترة من الفترات عنواناً للفخر الرياضي في لبنان

3- عانى هذا الصرح على مدى سنوات طويلة من إهمال جسيم، شأنه شأن العديد من المنشآت العامة في البلاد، ما جعله يفقد بريقه ويتدهور حاله بشكل كبير

4- خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، دمّر طيران العدو المدينة الرياضية، وفي 4 أيلول عام 1993، أعيدَ ترميمها بدعم من الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبتمويلٍ سعودي - كويتي، حيث وضع الحجر الأساس لإعادة بنائها لاستقبال الدورة العربيّة الثامنة من تموز عام 1997

5- تبلغ الطاقة الاستيعابية للمدينة الرياضية حوالى 50 ألف متفرج

6- عدد البوابات: 18 بوابة خارجية، و 56 بوابة داخلية

7- قدرة استيعاب السيارات: 2500 سيارة