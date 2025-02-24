البطريرك ميناسيان يدعو للقاء صلاة من أجل صحة البابا فرنسيس

دعا البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك جميع الكهنة وأبناء الكنيسة الى المشاركة في لقاء الصلاة من أجل صحة البابا فرنسيس برئاسة أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، والذي يقام في هذه الاثناء في ساحة القديس بطرس.

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وقال: "كلنا ثقة بأن الرب سيستجيب لدعواتنا القلبية الصادقة".