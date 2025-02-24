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لبنان

عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية

Lebanon 24
24-02-2025 | 15:51
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن "التعميم الذي أصدرته وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي لجهة فتح المدارس او إقفالها في خلال المنخفض الجوي الراهن آدم لا يزال ساري المفعول، ما يعني أن القرار متروك لمديري المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة، لجهة فتح مدارسهم او إقفالها وذلك بحسب تأثرها بالمنخفض المذكور".
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ونفى المكتب الإعلامي ان يكون التعميم شاملا للجامعات، مؤكدا ان كل جامعة تقرر بحسب رأي إدارتها، وبالتالي فإن ما يتم تداوله عبر وسائط التواصل خارج إطار هذا التعميم عار من الصحة".
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