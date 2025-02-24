عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية

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ونفى المكتب الإعلامي ان يكون التعميم شاملا للجامعات، مؤكدا ان كل جامعة تقرر بحسب رأي إدارتها، وبالتالي فإن ما يتم تداوله عبر وسائط التواصل خارج إطار هذا التعميم عار من الصحة".