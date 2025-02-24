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لبنان

لبنان يحسم صدارة المجموعة السادسة في تصفيات كأس آسيا

Lebanon 24
24-02-2025 | 16:05
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حسم لبنان صدارة المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي مساء اليوم الاثنين، بعد فوزه على الامارات بنتيجة 91-88.
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