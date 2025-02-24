جلسة الثقة.. 65 نائباً يطلبون الكلام!

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، إن عدد طالبي الكلام خلال جلسة الثقة للحكومة في مجلس النواب بلغ 65 نائباً.

وأشارت القناة إلى أنهُ من المُفترض أن يتمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري تقليص العدد والتزام الكتل النيابية بكلمة تُمثل أعضاءها.