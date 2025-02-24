مع بدء انحسار المنخفض الجوي.. اليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم

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أفادت غرفة التحكم المروري الى ان الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:عيناتا الارزكفرذبيان حدث بعلبكالعاقورة حدث بعلبكالهرمل سير الضنيةالهرمل القبياتمعاصر الشوف كفرياتنورين الفوقا حدث الجبةوأفادت غرفة التحكم المروري ان طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات فيما طريق ترشيش زحلة سالكة حاليا" امام المركبات ذات الدفع الرباعي، وطريق جزين كفرحونة مشغرة سالكة امام جميع المركبات.