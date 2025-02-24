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لبنان
مع بدء انحسار المنخفض الجوي.. اليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم
Lebanon 24
24-02-2025
|
23:15
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أفادت غرفة التحكم المروري الى ان الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
عيناتا الارز
كفرذبيان حدث بعلبك
العاقورة حدث بعلبك
الهرمل سير الضنية
الهرمل القبيات
معاصر الشوف كفريا
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تنورين الفوقا حدث الجبة
وأفادت غرفة التحكم المروري ان طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات فيما طريق ترشيش زحلة سالكة حاليا" امام المركبات ذات الدفع الرباعي، وطريق جزين كفرحونة مشغرة سالكة امام جميع المركبات.
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