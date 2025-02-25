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لبنان

تحييد رئيس الجمهورية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-02-2025 | 01:30
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من الواضح ان "حزب الله" وحركة "امل" يتعاملان مع "الازمة الحالية" على انها مسؤولية رئيس الحكومة نواف سلام وليس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
وتعتقد المصادر "أن الثنائي يقوم بجهد كبير للحفاظ على علاقة ايجابية مع رئيس الحكومة لكن هذا الامر يبدو صعبا للغاية اقله خلال المدى المنظور".
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وترى المصادر" ان تعامل رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الوفد الايراني بشكل حازم لم يزعج الحزب بل على العكس من ذلك هناك تفهم لموقف الرئيس  عون في ظل الضغوط الكبرى التي يتعرض لها كرئيس للبلاد".


المصدر: لبنان 24

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