سياح خليجيون قريبا في لبنان

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يُلاحظ وجود عدد من السيّاح العرب ولاسيما من دولة الكويت في لبنان وذلك لقضاء عطلة على الثلج تزامنا مع المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان.ويتوقع عدد كبير من أصحاب الفنادق في حال استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية ان نشهد عودة كبيرة للسياح العرب اعتبارا من بداية الصيف المقبل، وذلك بعد الزيارة التي ينوي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون القيام بها إلى المملكة العربية السعودية وإلى عدد من دول الخليج مما سيُساهم في عودة السيّاح العرب بعد غياب دام لسنوات.وقد بدأ عدد من أصحاب الفنادق لاسيما في العاصمة بيروت إلى إعادة تأهيلها استعدادا للموسم السياحي الصيفي الذي من المتوقع ان يكون حافلا.مع الإشارة إلى انه بعد انتخاب الرئيس عون أعلنت شركة المملكة القابضة التي يملكها الأمير السعودي الوليد بن طلال إعادة تأهيل فندق "الفور سيزونز" في بيروت ليتم افتتاحه مطلع 2026، بعدما تم إقفاله بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت به جراء انفجار مرفأ بيروت.