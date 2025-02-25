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لبنان

أمرٌ لافت "لم يحصل" خلال تشييع نصرالله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-02-2025 | 02:45
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كان لافتاً الأحد عدم حصول أي إطلاق نارٍ تزامناً مع تشييع أمين عام "حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله في بيروت.
وقال مواطنون شاركوا بالتشييع لـ"لبنان24" إنهم لم يسمعوا أي إطلاق نار أو رصاص في محيط التشييع أو في المناطق المحاذية للمدينة الرياضية أو السفارة الكويتية حيث تجمهرت الحشود الآتية لتوديع نصرالله.
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في المقابل، تقول المعلومات إن "حزب الله" سعى خلال الفترة الماضية وضمن إطار التحضير للتشيع، للتعميم على مناصريه ومؤيديه على إطلاق النار باعتبار أن "السيد" كان يرفض هذه الفكرة تماما.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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