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لبنان

"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال مرجعيون وعدد من المناطق المجاورة

Lebanon 24
25-02-2025 | 01:40
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أفادت "أوجيرو" على حسابها على منصة "إكس"، بأن عطلا طرأ على سنترال مرجعيون، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وأشارت الى أن فرقها تعمل على "إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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"أوجيرو":

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