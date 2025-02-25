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لبنان

الرئيس عون قدم تصريح الذمة المالية الى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Lebanon 24
25-02-2025 | 02:03
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زار رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث سلّم رئيس الهيئة القاضي كلود كرم، في حضور أعضائها، تصريح الذمة المالية، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحته الرقم ١٧٥/٢٠٢٠.
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