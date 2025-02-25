جدول جديد لاسعار المحروقات.. انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعر المازوت والغاز

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان الفي ليرة، فيما ارتفاع سعر المازوت الفي ليرة والغاز ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.483.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.523.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.387.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.115.000 ليرة لبنانية