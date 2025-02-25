الأشغال للسائقين: للقيادة بحذر والتقيّد بإرشادات السلامة

كتبت وزارة الاشغال العامة والنقل على منصة "إكس":" تتواصل عمليات جرف الثلوج ورش الملح في مختلف المناطق الجبلية، في إطار جهود وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان سلامة الطرق. إهدن، عكار، الأرز وترشيش. نرجو من السائقين القيادة بحذر، والتقيّد بإرشادات السلامة حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين".

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