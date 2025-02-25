12
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توسّع اسرائيل… خطوات قد تقلب التحالفات في المنطقة
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
25-02-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسير التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة بشكل متلاحق، خصوصاً أن الشهية الاسرائيلية للتوسّع في المنطقة بدأت تزداد أكثر فأكثر وتهدّد الاستقرار وتفتح الباب أمام تحولات جدية في التحالفات لمواجهة الخطوات التي قد لا تكون محسوبة بالرغم من كل ما يوحي به العدوّ الاسرائيلي من اطمئنان.
Advertisement
ولعلّ التقدّم الاسرائيلي جنوب سوريا يحمل العديد من الإيحاءات ويفتح بوابة الكباش بين اسرائيل والنظام الجديد، وإن لم يكن هذا الكباش مباشرة مع النظام فسيكون حتماً مع الشعب السوري، الذي قد يتّجه في لحظة ما الى مقاومة الاحتلال ما يُحطّم أقفال جبهة في وجه اسرائيل هي في غنى عنها كما كانت طوال السنوات السابقة.
تعتقد مصادر سياسية مُتابعة أنّ هذه التطورات الفاقعة لا تُعجب تركيا، إذ إنّ تقسيم سوريا سيؤدّي الى تأسيس دولة كُردية تهدّد الأمن الاستراتيجي لأنقرة. لذلك قد نشهد تسارعاً في الأحداث خلال المرحلة المُقبلة وانقلابا في التوازنات بسبب الخطوات الاسرائيلية الواسعة التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
بالمفهوم العسكري، ليس بإمكان اسرائيل تغطية كل هذه المساحات التي تطمح اليها، خصوصاً أنها بدأت عملية توسّع جغرافي كبير في ظلّ ثبات أعدائها الأساسيين التي اعتقدت أنها قد وجّهت اليهم ضربات قاسية، وتحديداً "حزب الله" و"حماس". وهذا يعني أنها وخلال محاولتها تدمير الضفة الغربية والسيطرة عليها بالكامل ستبدأ بالسيطرة على مساحات توازي مساحة لبنان. فكيف ستؤمّن هذه المناطق؟!
كلّ هذا يؤشّر الى أن المعركة في المنطقة لم تنتهِ بعد وقد تكون مفتوحة على تطورات جديدة تكون التحالفات فيها بين الدول مفتوحة أيضاً، وذلك في ظلّ شعور مشترك بين إيران وتركيا ودول الخليج ومصر والأردن بأن الخطر الاسرائيلي بات داهماً وأنه رغم تحالف بعض هذه الدول مع الولايات المتحدة الاميركية الا أن أمنها الحيوي بات مهدداً، ما يجيز لها القيام بتحرّكات ضمن هامش محدد ضد اسرائيل.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
12:06 | 2025-02-24
24/02/2025 12:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
14:30 | 2025-02-24
24/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من الخلافات بينهما.. نادين الراسي تلتقي صدفة طليقها جيسكار ابي نادر شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من الخلافات بينهما.. نادين الراسي تلتقي صدفة طليقها جيسكار ابي نادر شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
01:54 | 2025-02-25
25/02/2025 01:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الـ"50 دولاراً" في لبنان.. هذا آخر خبر
Lebanon 24
عن الـ"50 دولاراً" في لبنان.. هذا آخر خبر
13:30 | 2025-02-24
24/02/2025 01:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
15:51 | 2025-02-24
24/02/2025 03:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
07:00 | 2025-02-25
ما كلّ الملاذات الآمنة تلمع "ذهبًا"
04:22 | 2025-02-25
بالفيديو.. بث مباشر لوقائع جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة
03:46 | 2025-02-25
جلسة مناقشة البيان الوزاري.. هذه ابرز مواقف النواب
04:20 | 2025-02-25
النص الكامل للبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام
07:20 | 2025-02-25
ضاهر: لا حلّ للمشكلة المالية دون تحسين الوضع الاقتصادي
07:16 | 2025-02-25
الرئيس عون: الإغتراب قيمة مضاعفة للبنان
فيديو
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
00:10 | 2025-02-25
25/02/2025 14:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
23:37 | 2025-02-24
25/02/2025 14:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
25/02/2025 14:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24