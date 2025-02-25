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لبنان

مسيّرة اسرائيلية في أجواء صيدا

Lebanon 24
25-02-2025 | 03:16
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تشهد اجواء مدينة صيدا في هذه الاثناء، خرقاً لمسيّرة معادية تحلق على علو منخفض، حيث يسمع تحليقها بشكل واضح، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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