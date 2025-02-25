مسيّرة اسرائيلية في أجواء صيدا

تشهد اجواء مدينة صيدا في هذه الاثناء، خرقاً لمسيّرة معادية تحلق على علو منخفض، حيث يسمع تحليقها بشكل واضح، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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