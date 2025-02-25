بالصور: "مجسمات جثث في الجنوب".. هذا ما فعله العدو الإسرائيلي قبل انسحابه

قبيل انسحابه من جنوب لبنان، أقدم جيش العدو الاسرائيلي على رمي مجسمات جثث في حي المرج في بلدة حولا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وبحسب المعلومات فان الهدف من ذلك ايهام المواطنين اللبنانيين بمجسمات ودمى واجسام مشبوهة وضعت للاستدراج والخطف ولتكتيكات عسكرية يمكن ان تكون مفخخة.

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