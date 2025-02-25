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لبنان

الجيش الإسرائيلي: التقرير عن أهداف في هضبة الجولان ناتج عن رصد خاطئ

Lebanon 24
25-02-2025 | 03:28
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن تقريرا سابقا عن الاشتباه في أهداف جوية في هضبة الجولان كان نتيجة لرصد خاطئ.

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه اعترض ما يشتبه في أنه هدف جوي في منطقة بهضبة الجولان.
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وأضاف أن الواقعة انتهت وأنها قيد التحقيق.

وكان الجيش الإسرائيلي قال، في وقت سابق الثلاثاء، إنه اعترض ما يشتبه في أنه هدف جوي في منطقة هضبة الجولان، مضيفا أنه يحقق في الواقعة.

 ونقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن صافرات الإنذار دوت في جنوب هضبة الجولان بعد شكوك بتسلل طائرات مسيرة، وأن الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ اعتراضية تجاه الأهداف الجوية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، بحسب مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن دوي صافرات الإنذار سمع في مناطق "يونتان" و "رمات مجشيميم" جنوبي الجولان. (سكاي نيوز)
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