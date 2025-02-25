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لبنان

سلام وصل الى البرلمان وسيجتمع مع بري

Lebanon 24
25-02-2025 | 03:49
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وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى مجلس النواب، حيث سيجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي قبل جلسة مناقشة البيان الوزاري.
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