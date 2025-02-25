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لبنان
هاشم: الرئيس بري قد يلجأ الى خفض عدد النواب طالبي الكلام
Lebanon 24
25-02-2025
|
03:51
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أكد النائب قاسم هاشم، في حديث إذاعي، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يترك الأمور وفق النظام الداخلي في ما خص طالبي الكلام خلال جلسة الثقة، فهذا حق للنواب ولكن وصول العدد إلى ما يفوق 75 نائبا قد يكون غير مسبوق".
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وأشار هاشم إلى أنه "عادة يمكن خفض العدد بالاتفاق مع الكتل النيابية إلى عضو أو عضوين لكل كتلة، وهذا ما قد يسعى إليه الرئيس بري اليوم قبل بدء الجلسة أو في مستهلها".
ولفت إلى أن "اللبنانيين ملوا من الكلام والانتظار، فهم يريدون أفعالا وليس أقوالا لاسيما أننا على أبواب انتخابات وقد يكون اليوم فرصة للتنافس، مع العلم أنه من المفترض أن يكون هناك تعاط مختلف فالظروف استثنائية ونحن في عهد جديد ويجب إعطاء فرصة والاتفاق على الأولويات."
وعن التعيينات، أوضح هاشم "أنه حتى الآن لم يتم وضع خطة معينة، لكن الحكومة وبعد نيلها الثقة ستكون لديها رؤية حول كيفية التعاطي ، وقد تحصل هناك تجزئة ضمن التخصص"، معتبرا أنه "قد تكون الأولوية للتعيينات الأمنية وموقع حاكم مصرف لبنان والمواقع القيادية الضرورية التي لها تعامل مباشر مع الملفات الأساسية ولاحقا يتم التعيين في الفئتين الثانية والثالثة اللتين فيهما أيضا الكثير من الشغور".
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