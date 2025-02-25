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لبنان

نجاة عون: هناك ثقة لكن بحذر وسنكون مراقبين ومحاسبين

Lebanon 24
25-02-2025 | 03:54
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أكدت النائبة نجاة عون صليبا، في حديث إذاعي، "أننا أمام مرحلة مفصلية كبيرة ومن الضروري أن نشدد على الشروط التي من خلالها سنمنح الثقة للحكومة، هذه الشروط يجب أن تكون إصلاحية وفيها تحقيق للعدالة في ما خص انفجار مرفأ بيروت وأموال المودعين، مع تأكيد التوظيف وفق الكفاءة"، مشيرة إلى أن "النواب سيشددون على هذه المواضيع من أجل منح الثقة للحكومة".
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ورأت  أن "لبنان ليس صعباً فحين نضع الأمور على السكة الصحيحة كل الأمور تتحسن، لكن الصعب هو النهوض بالدولة من جديد وتنقيتها من الفاسدين الذين دخلوا إليها من دون كفاءة عن طريق الأحزاب".

وشددت  على أنه "منذ البداية رفضنا المحاصصة نهائيًا في هذه الحكومة"، قائلة: "لكي يتمكن الرئيس نواف سلام من السير بطريقة سريعة وشفافة كان يجب أن يستغل الاندفاع لإحداث التغيير وألّا يُدخل الأحزاب وهو ما لم يحدث، لذلك هناك ثقة ولكن بحذر وسنكون مراقبين ومحاسبين ولن نسمح بتكرار الأمور السابقة".

 
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